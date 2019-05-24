Пресс-конференции

16:01 24.05.2019

Политологи прогнозируют интенсивную и жесткую парламентскую кампанию с применением новых технологий и "черного пиара"

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Киев. 24 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Парламентская кампания на досрочных выборах в Верховную Раду будет жесткой и интенсивной, построенной на критике шагов нового президента Владимира Зеленского, считают политологи.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, прогнозируя характер стартующей 24 мая парламентской кампании, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко выразил мнение о том, что более широко будут применяться новые технологии.

"На мажоритарных округах также будут применяться в значительной мере новые технологии, от традиционной "гречки", сеток и раздачи денег, и других способов подкупа избирателя, очевидно, будут применяться новые вирусные технологии, прежде всего это создание групп в соцсетях с конкретной привязкой к округам, конкретным проблемам, конкретному кандидату", - сказал Матвиенко.

Он добавил: "Кампания будет очень динамичной, очень творческой и очень жесткой, никто не отменял "титушек" и отключения электроэнергии в момент подсчета голосов".

По его словам, кампания будет ориентирована на людей, которые остаются летом по месту жительства.

В свою очередь директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, говоря о парламентской кампании, сказал: "Если говорить как в спорте, то это скорее не футбольный матч, когда все сидят и смотрят, это скорее жесткий фехтовальный турнир. От реакции и удачи будет многое зависеть".

Также он полагает, что "черного пиара" будет достаточно много в этой кампании.

"Там где очень мало времени, то "черный пиар" действует сильнее, чем долгие беседы с избирателями. Так устроена психика человека", - сказал политолог.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев разделил мнение коллег по этому поводу.

Он подчеркнул: "Эта парламентская кампания, прежде всего, будет концентрироваться на критике шагов нового президента, его будут критиковать справа и слева, с запада и с востока. Медчведчук, Бойко и другая часть оппозиционного блока – за то, что он обещал мир и не сделал, национал-консервативные силы, Вакарчук, "Блок Петра Порошенко", - будут его обвинять в реванше. И не исключаю, что будет ни одна постановочная сцена возле администрации президента, куда будут приводить вдов, матерей, ветеранов АТО, чтобы сузить поле маневра, заставить нервничать и уже начинать дискредитировать партию "Слуга народа".

По мнению Карасева, оптимальный способ политических сил набрать очки для прохода в парламент - это критиковать новую команду президента, и самого президента.

Теги: #политологи #выборы #парламент
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