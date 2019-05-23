Институт Яременко и "Социальный мониторинг" анонсируют проведение роллинговых исследований электоральных предпочтений украинцев еженедельно

Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинский институт социальных исследований имени А.Яременко и центр "Социальный мониторинг" намерены в преддверии парламентских выборов в Украине проводить роллинговые исследования электоральных ориентаций населения Украины еженедельно, а в последние семь дней перед голосованием - через два-три дня.

"Каждую неделю мы будем представлять и обнародовать результаты новой волны, которая будет обновлять наше базовое исследование... Постепенно мы будем иметь данные, которые получили за последние две недели, а в конце избирательной гонки это будет каждую неделю", - сказал директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он также уточнил, что в последнюю неделю перед голосованием обновление результатов мониторинга будет происходить каждые два-три дня.