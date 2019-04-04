"Укрпрофздравница" обратилась с жалобой в СБУ и Нацполицию на незаконные действия бывшего руководства санатория "Жовтень"

Киев. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ЧАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" обратилось в Службу безопасности Украины (СБУ) и Национальную полицию с жалобой на незаконные действия бывшего главврача "Санатория "Жовтень" Александра Владимирова, в частности регистрацию новой редакции устава предприятия и изменения в госреестре.

Как сообщил начальник управления имущественных вопросов ЧАО "Укрпрофздравница" Дмитрий Довганенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, "Укрпрофздравница" также обратилась с жалобой в Министерство юстиции.

И.о. главврача Сергей Мельник в свою очередь отметил, что из-за переноса юридического адреса в Красноград (Харьковская обл.) предприятие не может подать бухгалтерскую отчетность и ежедневно получает штрафные санкции. "Все это для того, чтобы накопилась кредиторская задолженность и появилась возможность отобрать санаторий",- сказал он.

Как сообщалось, уволенный в начале марта этого года главный врач санатория Александр Владимиров "реализовал преступную схему по восстановлению себя в должности через спорные решения сотрудников Комиссии по рассмотрению жалоб на действия регистраторов, работающей при Минюсте".

25 марта юристы "Укрпрофздравницы" выявили в госреестре существенные изменения в регистрационных данных предприятия, в частности была удалена информация о врио главврача, которого наблюдательный совет в связи с увольнением А.Владимирова временно назначил руководить санаторием и предоставил право первой подписи.

"Кроме того, состоялась противоправная регистрация новой редакции устава, в которой юридический адрес санатория "Жовтень" перенесен из Конча-Заспы (Киев) в Красноград Харьковской области", – говорится в заявлении.

В соответствии с ним, по фактам подделки документов и вмешательства в госреестр открыто уголовное производство.

"Укрпрофздравница" также указывает, что усилена охрана заведения и продолжается следствие.

В отношении увольнения в заявлении отмечается, что оно последовало за проверкой хозяйственной деятельности предприятия и выявлением ряда грубых нарушений от невыплаты заработной платы работникам в течение полугода до ухудшения состояния санатория.

Дочернее предприятие "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница" в 2017 году увеличил выручку на 52,4% – до 38,62 млн грн, а его чиста прибыль выросла с 0,02 млн грн до 0,16 млн грн.

В 2018 году "Укпрофоздоровница" провела реабилитацию и оздоровление более 150 тыс. пациентов.

Клинический санаторий "Жовтень" – один из ведущих реабилитационных центров курортной системы Украины, оказывающий широкий спектр медицинских услуг пациентам с различными заболеваниями. В нем прошло лечение более 250 тысяч пациентов.

Лечение в санатории проходит по программам для больных, перенесших инсульт, для детей с патологиями хребта, послеродовой реабилитации матери и ребенка и др.