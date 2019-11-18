Медицина

14:58 18.11.2019

"Укрпрофздравница" намерена внедрять новые оздоровительные продукты и выходить на зарубежные рынки – глава набсовета

1 мин читать
"Укрпрофздравница" намерена внедрять новые оздоровительные продукты и выходить на зарубежные рынки – глава набсовета

Новые оздоровительные продукты и выход на зарубежные рынки станут стратегическими целями развития системы профсоюзных санаториев ЧАО "Укрпрофздравница", сообщил председатель наблюдательного совета "Укрпрофздравницы" Владимир Саенко.

"Стратегической задачей "Укрпрофздравницы" станет внедрение новых оздоровительных продуктов, которые будут предлагаться санаториями отдыхающим, а также выход на новые международные рынки продаж", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Саенко подчеркнул, что "Укрпрофздравница" начинает управленческую реформу.

По его словам, с 2020 года большинство санаториев проведут ребрендинг, будет разработан единый корпоративный стиль и введена система бронирования.

Кроме того, все санатории с 2020 года переходят на единые международные стандарты финансовой отчетности, что позволит максимально прозрачно показывать расходы и доходы всех предприятий, входящих в систему "Укрпрофздравницы".

"Укрпрофздравница" планирует также в 2020 году увеличить продажи путевок в свои санатории на 50% и увеличить доходность этих медучреждений.

Теги: #укрпрофздравница #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 18.11.2019
Ассигнования на строительство сельских амбулаторий в 2019г были использованы на 40% - Счетная палата

Ассигнования на строительство сельских амбулаторий в 2019г были использованы на 40% - Счетная палата

17:18 17.11.2019
Минздрав намерен разработать новый законопроект "О психическом здоровье" – Скалецкая

Минздрав намерен разработать новый законопроект "О психическом здоровье" – Скалецкая

17:57 15.11.2019
Замруководителя проекта USAID по поддержке реформы здравоохранения возглавил проектный офис реформ при Минздраве

Замруководителя проекта USAID по поддержке реформы здравоохранения возглавил проектный офис реформ при Минздраве

14:29 15.11.2019
Привлечение медспециалистов для работы в регионах является обязанностью местных властей – Скалецкая

Привлечение медспециалистов для работы в регионах является обязанностью местных властей – Скалецкая

18:49 14.11.2019
Финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

Финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

18:12 14.11.2019
МЗУ ожидает в ближайшее время статус центральной закупочной организации

МЗУ ожидает в ближайшее время статус центральной закупочной организации

17:45 12.11.2019
Рада усилила уголовную ответственность за фальсификацию лекарств

Рада усилила уголовную ответственность за фальсификацию лекарств

10:53 06.11.2019
Более 100 медучреждений "вторички" и "третички" зарегистрировались в ЭСЗ

Более 100 медучреждений "вторички" и "третички" зарегистрировались в ЭСЗ

18:54 05.11.2019
Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

17:25 05.11.2019
Проект держбюджету 2020 року передбачає 113 млрд грн на охорону здоров'я

Проект держбюджету 2020 року передбачає 113 млрд грн на охорону здоров'я

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с дифтерией под контролем – Скалецкая

Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

ПОСЛЕДНЕЕ

Электронный рецепт и реимбурсация могут стать эффективным инструментом в борьбе с антибиотикорезистентностью – эксперты

Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

Общественные организации получили более 1 млн грн для поддержки лиц с ВИЧ в Украине

Минздрав дополнительно профинансирует лечение за границей для 100 украинцев

Минздрав создаст сеть осуществляющих эпидемический контроль и надзор учреждений

Минздрав предлагает запретить употребление электронных сигарет в общественных местах

Скалецкая: в 2020 году мы предложим законопроект о медстраховании

Отмена запрета на сравнительную рекламу лекарственных средств может создать проблему на фармрынке – юрист

Сыворотки от дифтерии в Украине достаточно – Скалецкая

Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА