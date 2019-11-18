"Укрпрофздравница" намерена внедрять новые оздоровительные продукты и выходить на зарубежные рынки – глава набсовета

Новые оздоровительные продукты и выход на зарубежные рынки станут стратегическими целями развития системы профсоюзных санаториев ЧАО "Укрпрофздравница", сообщил председатель наблюдательного совета "Укрпрофздравницы" Владимир Саенко.

"Стратегической задачей "Укрпрофздравницы" станет внедрение новых оздоровительных продуктов, которые будут предлагаться санаториями отдыхающим, а также выход на новые международные рынки продаж", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Саенко подчеркнул, что "Укрпрофздравница" начинает управленческую реформу.

По его словам, с 2020 года большинство санаториев проведут ребрендинг, будет разработан единый корпоративный стиль и введена система бронирования.

Кроме того, все санатории с 2020 года переходят на единые международные стандарты финансовой отчетности, что позволит максимально прозрачно показывать расходы и доходы всех предприятий, входящих в систему "Укрпрофздравницы".

"Укрпрофздравница" планирует также в 2020 году увеличить продажи путевок в свои санатории на 50% и увеличить доходность этих медучреждений.