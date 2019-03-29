"Укрпрофздравница" заявляет о попытке захвата санатория "Жовтень" под Киевом

ЧАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" заявляет о попытке завладения ее имуществом – "Санаторием "Жовтень", расположенном в Конча-Заспе под Киевом.

Как говорится в заявлении, переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в пятницу, уволенный в начале марта этого года главный врач санатория Александр Владимиров "реализовал преступную схему по восстановлению себя в должности через спорные решения сотрудников Комиссии по рассмотрению жалоб на действия регистраторов, работающей при Минюсте.

Согласно сообщению, 25 марта юристы "Укрпрофздравницы" выявили в госреестре существенные изменения в регистрационных данных предприятия, в частности была удалена информация о врио главврача, которого наблюдательный совет в связи с увольнением А.Владимирова временно назначил руководить санаторием и предоставил право первой подписи.

"Кроме того состоялась противоправная регистрация новой редакции устава, в которой юридический адрес санатория "Жовтень" перенесен из Конча-Заспы г.Киев в г.Красноград Харьковской области", – говорится в заявлении.

В соответствии с ним, по фактам подделки документов и вмешательства в госреестр открыто уголовное производство.

"Укрпрофздравница" также указывает, что усилена охрана заведения и продолжается следствие.

В отношении увольнения в заявлении отмечается, что оно последовало за проверкой хозяйственной деятельности предприятия и выявлением ряда грубых нарушений от невыплаты заработной платы работникам в течение полугода до ухудшения состояния санатория.

Дочернее предприятие "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница" в 2017 году увеличил выручку на 52,4% – до 38,62 млн грн, а его чиста прибыль выросла с 0,02 млн грн до 0,16 млн грн.