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11:01 29.03.2019

"Укрпрофздравница" заявляет о попытке захвата санатория "Жовтень" под Киевом

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ЧАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" заявляет о попытке завладения ее имуществом – "Санаторием "Жовтень", расположенном в Конча-Заспе под Киевом.

Как говорится в заявлении, переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в пятницу, уволенный в начале марта этого года главный врач санатория Александр Владимиров "реализовал преступную схему по восстановлению себя в должности через спорные решения сотрудников Комиссии по рассмотрению жалоб на действия регистраторов, работающей при Минюсте.

Согласно сообщению, 25 марта юристы "Укрпрофздравницы" выявили в госреестре существенные изменения в регистрационных данных предприятия, в частности была удалена информация о врио главврача, которого наблюдательный совет в связи с увольнением А.Владимирова временно назначил руководить санаторием и предоставил право первой подписи.

"Кроме того состоялась противоправная регистрация новой редакции устава, в которой юридический адрес санатория "Жовтень" перенесен из Конча-Заспы г.Киев в г.Красноград Харьковской области", – говорится в заявлении.

В соответствии с ним, по фактам подделки документов и вмешательства в госреестр открыто уголовное производство.

"Укрпрофздравница" также указывает, что усилена охрана заведения и продолжается следствие.

В отношении увольнения в заявлении отмечается, что оно последовало за проверкой хозяйственной деятельности предприятия и выявлением ряда грубых нарушений от невыплаты заработной платы работникам в течение полугода до ухудшения состояния санатория.

Дочернее предприятие "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница" в 2017 году увеличил выручку на 52,4% – до 38,62 млн грн, а его чиста прибыль выросла с 0,02 млн грн до 0,16 млн грн.

Теги: #укрпрофздравница #украина #киевская_область #захват #санаторий #фпу
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