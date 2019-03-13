Предвыборную истерию нагнетают политики, которые уже готовятся оспаривать результаты выборов

Демонстрация силы со стороны парамилитарных формирований подрывает демократические институты и дискредитирует правоохранительные органы. При низком доверии к политикам дальнейшее нагнетание ситуации может привести к тому, что граждане просто побоятся прийти на избирательные участки. Задача правоохранительных органов – обеспечить правопорядок и гарантировать свою политическую беспристрастность в отношении всех участников избирательного процесса, как во время предвыборной гонки, так и в день голосования.

Об этом шла речь во время пресс-конференции на тему "Риски дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов", состоявшейся 13 марта в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" по инициативе ОО "Украинский Центр общественного развития".

"Активизация парамилитарных организаций свидетельствует о дефиците права в стране. Когда подобные структуры начинают конкурировать с правоохранительными органами, это очень опасно для государства в целом. С тем, что они делают много социально значимых вещей, не поспоришь, но во многом это дублирует функции полиции. Похожие организации есть и в других странах, но в Украине их особенность в том, что они имеют опыт реальных боевых действий, чёткую военную структуру и иногда доступ к оружию. И ещё один характерный момент – их финансирование очень непрозрачное", – говорит руководитель политических программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович.

Легально парамилитарные формирования могли бы функционировать, если бы они имели статус общественных формирований по охране общественного порядка и подчинялись Нацполиции или пограничной службе, – объясняют юристы.

"У нас же на самом деле есть группировки, деятельность которых или не соответствует их правовому статусу общественной организации, или вообще без него. Однако у них есть холодное оружие, спецсредства, и всё это происходит без контроля со стороны государства. Мы слышали заявления "Нацдружин", что "улицы будут их". После такого должно было активизироваться антитеррористическое подразделение СБУ, должна была на ушах стоять полиция. Но реакции не было, и здесь можно предположить, что эти структуры действительно контролируются правоохранителями", – отмечает адвокат Юрий Григоренко.

По мнению экспертов, подобные структуры могут быть использованы для создания ситуации "контролируемого хаоса" и давления на политических оппонентов своих "покровителей".

"Мы видели ситуацию в Черкассах, когда был разгромлен офис штаба одного из кандидатов. Предположим, что у них, конечно, могут быть определённые претензии к какой-либо политической силе. Но почему адекватно не реагирует полиция? Причин может быть несколько: либо отсутствие мотивации, или, наоборот, мотивированность, чтобы не пускать дело в ход. Если сейчас не будет адекватной реакции на избирательные правонарушения, есть риск, что результаты выборов могут быть обжалованы, а это, в свою очередь, будет нести угрозы национальной безопасности", – говорит Юрий Григоренко.

Напомним, что представители "Нацдружин" открыто заявляли, что готовы применять силу на избирательных участках в случае фальсификаций.

"Общественные организации, в частности та же ОПОРА, заявили, что сфальсифицировать выборы путём использования "транзитного" или "параллельного сервера" практически невозможно. То же говорили и представители МВД. Поэтому нагнетание ситуации о возможности будущих фальсификаций – политтехнологический момент", – утверждает Игорь Рейтерович.

Эксперты отмечают, что активизация темы "самых грязных" выборов в истории выгодна прежде всего отдельным политическим силам, которые теряют поддержку и заранее готовятся обжаловать результаты выборов.

"Общий ход кампании не идёт ни в какое сравнение с предыдущими президентскими гонками 1999, 2004 и 2010 годов. Тогда действительно фиксировали массовые фальсификации, силовые акции, даже убийства политиков, и вся силовая и админмашина работала на одного кандидата. Сегодня же ситуация многополярна", – говорит Игорь Рейтерович.

Информационное нагнетание ситуации и психологическое давление могут привести к тому, что значительная часть активных граждан просто не придут на выборы.

"Страх и апатия – две эмоции, возникающие у людей, когда они наблюдают за избирательным процессом. Мало того, что явка на выборах может быть низкой. Мы видим, что в регионах очень вяло идёт агитационная кампания – люди боятся за это браться, потому агитаторов фактически ставят вне закона. Мы ещё и можем иметь неукомплектованность избирательных комиссий по тем же причинам", – утверждает эксперт ОО "Украинский Центр общественного развития" Юрий Подорожний.

Эксперты убеждены, общее нагнетание предвыборной истерии вредит имиджу Украины на Западе и играет на руку России, главная цель которой – хаос и непризнание результатов выборов как международными организациями, так и гражданами Украины. Поэтому призывают общественность контролировать, чтобы не было превышения полномочий ни одной из структур, задействованных в выборах.