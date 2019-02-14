В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

Киев. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Почти четверть (24,6%) украинцев, определившихся с выбором, проголосовали бы за партию "Слуга народа", если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля текущего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в январе-феврале 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

18% респондентов проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 14,2% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 10,3% - за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 6,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко и 6,2% - за партию "Гражданская позиция".

Остальные политсилы не преодолели бы установленный в настоящее время 5%-ный барьер. В частности, 3,7% опрошенных и определившихся с выбором проголосовали бы за партию "Объединение "Самопомич", 2,9% - за партию "Наши", 2,3% - за партию "Оппозиционный блок", 1,8% - за "Блок Святослава Вакарчука", 1,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,4% - за партию "Укроп", 0,9% - за партию "Народный фронт", за другие партии вместе взятые - 5,5%.

Кроме того, 2,6% из общего количества опрошенных вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень, 6,7% заявили, что решили не участвовать в голосовании, 32,4% - не определились, за кого голосовать, а 2,3% отказались отвечать на вопрос.

Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.