Пресс-конференции

11:13 04.02.2019

Наибольшей угрозой для страны украинцы считают массовый выезд граждан за границу, тогда как полномасштабная война на 5-м месте – опрос

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Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Более половины украинцев считают самыми актуальными угрозами для страны выезд граждан за границу и экономический спад, свидетельствуют результаты опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, 55% респондентов назвали массовый выезд украинцев за границу наиболее актуальной угрозой для Украины, 52% считают таковой экономический спад.

В то же время 47% украинцев назвали наиболее угрожающим стране обнищание населения, а 39% - девальвацию гривни, инфляцию.

На пятом месте по уровню угроз у респондентов полномасштабная война с Россией (35%), за ней следует ухудшение здоровья нации (34%).

Каждый третий украинец (33%) считает развал страны наиболее актуальной сегодня угрозой для Украины.

Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

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Интерфакс-Украина
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