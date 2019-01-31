Число поддерживающих автокефалию Украинской церкви достигло 51% - соцопрос "Рейтинга"

Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Количество украинцев, поддерживающих предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, достигло 51%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года и представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Не поддерживают эту инициативу 21%, относятся безразлично - 20%.

64% опрошенных поддерживают тезис, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, 15% - за предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах страны, 15% - за двуязычие на государственном уровне.

В ходе соцопроса с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.