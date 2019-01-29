Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин не имеет отношения к этому преступлению, утверждает его адвокат

Киев. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Подозреваемый в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) не имеет отношения к этому преступлению, заявляет его адвокат Михаил Величко.

"Алексей Левин не имеет ровным счетом никакого отношения к подготовке и осуществлению данного преступления. Со слов моего подзащитного, которым у меня нет оснований не верить, он не был знаком с Екатериной Гандзюк и никогда с ней не встречался. У него не было с ней никаких конфликтов", - сказал адвокат на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина".

М.Величко также убежден, что А.Левин не приобрел процессуального статуса подозреваемого по делу, поскольку ему не было вручено подозрение из-за пребывания за пределами Украины.

Адвокат подчеркнул, что приписывание А.Левину того, что он является криминальным авторитетом, не соответствует действительности.

Он указал, что в 2016 году Апелляционный суд Николаевской области вынес определение, которым А.Москаленко был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, как и его отец Алексей Москаленко. "Еще до вынесения этого судебного вердикта Алексей Москаленко (Левин) было освобожден из-под стражи в суда с учетом действующего на то время "закона Савченко", фактически уже отбыл наказание и даже "пересидел", пребывая в СИЗО Николаева более 7 лет без приговора", - отметил М.Величко.

Адвокат обратил внимание, что среди инкриминируемых его подзащитному на то время преступлений не было убийств. "Кроме того, Москаленко-младший и его отец, как и все остальные обвиняемые, были оправданы Апелляционным судом Николаевской области по ст. 257 УК Украины, которая предусматривает создание и участие в преступной банде. Видимо, с этого времени и родилась легенда о криминальном авторитете Алексее Левине. Считаю, что давнее уголовное прошлое моего клиента, который действительно в молодости попал под влияние своего отца, успешно используется для подачи правдоподобности причастности так называемого "криминального авторитета" Левина к делу о нападении на Гандзюк", - сказал он.

Как сообщалось, 21 января Служба безопасности Украины объявила в розыск Алексея Левина (настоящая фамилия – Москаленко), подозреваемого в организации убийства Е.Гандзюк. Согласно опубликованной информации, А.Левин, 1977 г.р., исчез 19 августа 2018 года.

Подозрение ему квалифицировано по пп.4, 6, 11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (организация убийства, совершенного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц). Указана мера пресечения: постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

В декабре 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение А.Левину как участнику подготовки и организации нападения на Е.Гандзюк. По его словам, А.Левин имеет криминальное прошлое, а после совершения преступления покинул территорию Украины и в настоящее время разыскивается.

По словам генпрокурора, этот человек вместе со своим отцом был осужден, отец – пожизненно, а Левин – до 15 лет за организацию убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области в отношении водителей на автомагистрали. Общее количество доказанных убийств, к которым причастен этот человек, - 15. И, несмотря на это, А.Левин был досрочно освобожден из мест лишения свободы по "закону Савченко".

31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.