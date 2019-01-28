Большинство граждан Украины считают, что страна двигается в неправильном направлении – опрос

Киев. 28 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почти 80% украинских граждан убеждены, что Украина двигается в неправильном направлении, заявляет директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, основываясь на результатах социологического исследования.

"Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают "скорее в неправильном направлении" и "однозначно в неправильном", но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны", - сказал А.Боровский на презентации результатов исследования на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно опросу 43,2% респондентов отметили, что Украина однозначно двигается в неправильном направлении, 37,1% опрошенных считают, что страна идет "скорее в неправильном направлении". В то же время 2,3% опрошенных уверены, что направление Украины однозначно правильное, а 11,9% убеждены, что Украина двигается "скорее в правильном направлении".

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

В презентации результатов исследования также принимали участие: психотерапевт, кандидат психологических наук Спартак Суббота, политолог и основатель Форума новых политических лидеров Николай Давидюк, а также партнёр юридической компании «Миллер» Маси Найем.