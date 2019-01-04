Пресс-конференции

14:05 04.01.2019

УПЦ (МП) построила на территории Киево-Печерского заповедника 16 корпусов, что дает право Украине расторгнуть аренду – экс-директор заповедника Кролевец

1 мин читать

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Бывший директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец допускает возможность расторжения Украинским государством договоров аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата) в случае нанесения вреда арендованному объекту.

"Есть собственник имущества. Сегодня это государство Украина. Есть пользователь имущества… Обязательно (в договоре аренды – ИФ) есть пункт – в случае нанесения вреда объекту договор по требованию одной из сторон расторгается", - сказал С.Кролевец на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он рассказал, что на территории Киево-Печерской лавры представители общественности зафиксировали многочисленные нарушения. В частности, по его словам, на территории заповедника построено 16 новых корпусов.

В свою очередь адвокат Марина Соловьева отметила необходимость внесения изменений в украинское законодательство, которые бы усилили ответственность, вплоть до уголовной, за уничтожение памятников всемирного и национального культурного наследия.

Ранее в Минкультуры Украины отмечали, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры являются собственностью государства Украина и были переданы в аренду на 50 лет Украинской православной церкви (Московского патриархата), однако если окажется, что при передаче лавр в аренду были допущены нарушения, государство в лице украинского Кабмина может пересмотреть этот договор.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Проверяющая святыни Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта молчит, поскольку установила факты подмены мощей, предполагает нардеп Игорь Луценко

Конфликт на востоке Украины, низкий уровень зарплат и пенсий, повышение коммунальных тарифов больше всего волнуют украинцев – опрос

В Раду могут пройти "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП и Радикальная партия, "Самопомич" и "Наши – опрос

Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге – опрос Украинского института социальных исследований и "Социального мониторинга"

Блогер Барабошко дал показания ГБР о неправомерных действиях военных прокуроров при его задержании и Бюро открыло производство

Проект DPL намерен весной 2019г запустить товарную биржу зерна в Украине

Тимошенко является лидером президентского рейтинга в целом по Украине и почти во всех областях – опрос

Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА