Тимошенко является лидером президентского рейтинга в целом по Украине и почти во всех областях – опрос

Киев. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидером президентского рейтинга в Украине является глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 20,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют сводные данные опросов, проведенных в областях страны и Киеве социологической группой "Рейтинг". Опросы были проведены в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди граждан Украины старше 18 лет во всех областях страны и Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым). Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 40тыс. респондентов (по 1,6тыс. респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%. За шоумена и лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 11,1%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 9,6%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,8%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,6%, за музыканта Святослава Вакарчука – 4,6%, за нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 4,5%, за внефракционного народного депутата Александра Шевченко – 4,2%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти треть опрошенных или еще не определились с выбором кандидата, или не намерены голосовать на выборах. Ю.Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской, где первую позицию занимает Ю.Бойко. На Львовщине она разделяет лидерские позиции с П.Порошенко и А.Гриценко, в Ивано-Франковской - с А.Шевченко, на Николаевщине - с В.Зеленским. Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов, которые намерены голосовать на выборах. В этом показателе действующий глава государства занимает первую строчку во всех регионах, кроме Львовщины, где лидером антирейтинга является Ю.Бойко. 21% респондентов верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло вдвое. В победе П.Порошенко уверены 12,8%, что несколько меньше чем в предыдущем году (15%). Победу В.Зеленского видят около 5%, Ю.Бойко - 3,5%, О.Ляшко - 2,2%, А.Гриценко - 2,1%. В положительный результат других верят менее 2% опрошенных. Ю.Тимошенко по этому показателю лидирует во всех областях, за исключением Львовщины, где больше верят в победу на выборах П.Порошенко.В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко (81%) и П.Порошенко (77%). Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов, которые намерены голосовать на выборах. В этом показателе действующий глава государства занимает первую строчку во всех регионах, кроме Львовщины, где лидером антирейтинга является Ю.Бойко. Вместе с тем, моделирование второго тура президентских выборов среди всех опрошенных дало следующие результаты: Ю.Тимошенко уверенно побеждает в парах с П.Порошенко (29% против 15%) и Ю.Бойко (29% против 16%). Также у нее высокий результат в паре с А.Гриценко (26% против 21%) и почти равные позиции в паре с В.Зеленским (25% против 26%). Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании в первом туре, результаты следующие: Ю.Тимошенко также уверенно лидирует в парах с П.Порошенко и Ю.Бойко (34% против 18%), имеет преимущество в паре с А.Гриценко (30% против 25%) и незначительное преимущество с В.Зеленским (30% против 29%). В региональном разрезе Ю.Тимошенко во втором туре при условии выхода в него П.Порошенко лидирует во всех без исключения регионах. При выходе в него Ю.Бойко лидер "Батькивщины" уступает последнему на Донбассе и Харьковщине. При условии попадания во второй тур А.Гриценко, Ю.Тимошенко уступает ему во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. В.Зеленский опережает Ю.Тимошенко во втором туре в большинстве регионов Востока и Юга, одновременно уступает в большинстве областей Западной и Центральной Украины. В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 21,7% тех, кто определился с выбором партии и намерен голосовать на выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 12,4%, БПП "Солидарность" - 9,6%, "Оппозиционный блок" - 9,5%, "Гражданскую позицию" - 7,8%, "Радикальную партию" - 6,5%, "УКРОП" - 4 , 6%, партию "Наши" - 4,2%, "Самопомич" - 4,0%. Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, более трети опрошенных не определились с выбором партии или вообще не собираются голосовать на выборах. ВО "Батькивщина" является лидером поддержки во всех областях за исключением Донбасса и Харьковщины, где первую строчку рейтинга занимает "Оппозиционный блок". Деятельность центральной власти граждане области оценивают хуже, чем местной. Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 14% (недовольны - 79%). Деятельность президента Украины П.Порошенко положительно оценили 12% (не удовлетворены - 82%), а работой Верховной Рады удовлетворены лишь 6% (не удовлетворены - 88%). Уровень удовлетворенности местными головами выше, чем областной властью: работой ОГА довольны 23%, а работой местных голов - 43%. Среди областных государственных администраций относительно лучшие оценки зафиксированы по отношению к деятельности Харьковской и Львовской ОГА, худшие - по Николаевской, Херсонской и Луганской ОГА. Городскими и сельскими головами больше удовлетворены в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Одесской областях, меньше всего – в Херсонской области. Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране жители области оценивают значительно хуже, чем на местах. Только 6% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в родной области спокойной ситуацию видят 27%, а в своем городе/селе - 43%. Напряженной ситуацию в стране видят почти 58% опрошенных, критической - 31%. На местах оценка состояния дел несколько лучше: напряженной ситуацию видят от 38 до 49%, критической - только 13-15%. В разрезе регионов не заметна значительная разница в оценках политической ситуации в стране. Больше всего тех, кто считает ее критической, в большинстве юго-восточных регионов, а также в Хмельницкой области. Эти оценки имеют региональные различия: так, относительно больше тех, кто считает политическую ситуацию в области спокойной, среди жителей Тернопольской и Львовской областей, меньше всего - в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Политическую ситуацию в местах проживания больше всего как спокойную оценивают в Львовской и Тернопольской областях, меньше всего оценивают ситуацию на местах как спокойную - в Киеве, Херсонской области и на Донбассе. Правильность направления движения страны в целом респонденты оценивают хуже (14%), чем области (21%) или своего города/села (29%). Соответственно о неправильном направлении развития страны говорят 74% опрошенных, своей области - 62%, населенного пункта - 55%. Меньше всего тех, кто считает движение страны правильным, в Одесской, Луганской, Херсонской и Хмельницкой областях. На областном уровне правильным направление развития региона больше считают во Львовской и Харьковской областях, реже - на Донбассе и Юге Украины. Относительно направления развития по месту жительства лучшие оценки в Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Тернопольской областях, худшие - в Луганской, Николаевской и Херсонской. Военный конфликт на Востоке Украины (72%), взяточничество и коррупция во власти (41%) - основные общегосударственные проблемы по оценкам граждан. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышения тарифов на коммунальные услуги (52%), низкий уровень зарплат и пенсий (50%), и инфляция (40%). 35% опрошенных выразили желание работать за границей (против 32% в прошлом году), при этом 52% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине. Традиционно высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди жителей регионов Западной Украины. 63% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 17% - за предоставление русскому языку статуса государственного, 15% поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах. Высокий уровень поддержки идеи придания русскому любого статуса - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях. Большинство опрошенных (63%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине, 24% - противоположного мнения, 13% - не определились. В Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях количество тех, кто не считает Россию агрессором, превышает тех, кто придерживается противоположного мнения. 54% респондентов поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (25% - не поддерживают). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции также лидирует проевропейский вектор - 48%. Равноудаленность Украины от РФ и Запада поддерживают 30%, вступление Украины в Таможенный союз - лишь каждый десятый. Интеграцию Украины в НАТО поддерживают 44% (33% - не поддерживают). Сторонников прозападного вектора больше на Западе, меньше всего - в Одесской области и на Донбассе. Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.