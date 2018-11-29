В Киеве презентовали сборник концертов Березовского, куда вошли девять сочинений духовной музыки

Киев. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Киеве представили изданный сборник хоровых концертов композитора XIX века, автора духовной музыки Максима Березовского.

"Концертов девять, но это не полные найденные хоровые концерты. Всего найдено 12. Мне показалось, что сначала надо издать четырехголосные концерты, которые и вошли в этот сборник… Здесь также есть концерты, на которые не было ссылок ранее", - сообщил музыковед, составитель издания "Максим Березовский. Найденные хоровые концерты" Мстислав Юрченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, еще есть три двухорных концерта, а также около пяти еще не найденных концертов.

М.Юрченко пояснил, что данное издание будет полезно для хоровых дирижеров и исполнителей, певцов, ученых, педагогов, учеников, студентов и всех любителей украинской духовной музыки.

"Эти концерты технически не очень сложные, исходя из возросшего уровня хоровых коллективов, чтобы их можно было исполнить любому (хоровому коллективу – ИФ). Его может также "потянуть" любой учебный коллектив", - добавил М.Юрченко.

В свою очередь музыковед, журналист Любовь Морозова рассказала, что в изданных текстах концертов сохранен церковнославянский язык, который подается с украинским произношением, что соответствует исторической традиции пения в украинских и российских церквях середины XIX века.

Кроме того, все тексты сборника переведены на английский язык, а к текстам подтекстовки добавлена английская транслитерация.

Четырехголосые концерты М.Березовского опубликовал Издательский дом "Комора" в серии "Антология украинской духовной музыки" (вып.5)..

Максим Березовский – украинский композитор XIX века, автор духовной музыки. Родился в г.Глухов (теперь Сумская обл.). Закончил Киево-Могилянскую и Болонскую филармоническую академии. Большинство произведений М.Березовского существовали в рукописях и со временем были утрачены.