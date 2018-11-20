Рада приняла за основу законопроект о механизме прекращения полномочий местных органов ГАСИ

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7266-1, предусматривающий механизм прекращения полномочий местных органов государственного архитектурно-строительного контроля.

Законопроект поддержали 246 народных депутата, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в случае прекращения и временной остановки полномочий местных органов Госархстройинспекции такие функции будет осуществлять центральный орган исполнительной власти – ГАСИ.

В то же время законопроект предусматривает возможность повторной передачи полномочий и восстановление полномочий органов госархстройконтроля сельских, поселковых и городских советов.