Пресс-конференции

15:03 20.11.2018

Рада приняла за основу законопроект о механизме прекращения полномочий местных органов ГАСИ

1 мин читать

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7266-1, предусматривающий механизм прекращения полномочий местных органов государственного архитектурно-строительного контроля.

Законопроект поддержали 246 народных депутата, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в случае прекращения и временной остановки полномочий местных органов Госархстройинспекции такие функции будет осуществлять центральный орган исполнительной власти – ГАСИ.

В то же время законопроект предусматривает возможность повторной передачи полномочий и восстановление полномочий органов госархстройконтроля сельских, поселковых и городских советов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Тука рассчитывает на увеличение до 100-150 млн грн финансирования программы по предоставлению жилья для переселенцев в 2019 г.

Тука рассчитывает на увеличение до 100-150 млн грн финансирования программы по предоставлению жилья для переселенцев в 2019 году

Пострадавшие от военных действий на Донбассе получили помощь на 15 млн евро в рамках гуманитарной миссии Папы Римского

Международная компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" заявляет о незаконных следственных действиях в отношении нее

В Украине стартует акция по соблюдению принципов академической добропорядочности "Стоп плагиат"

Экс-министр экологии Шевченко намерен участвовать в президентских выборах

Счета застройщика столичного ЖК "Чайка" арестованы, компания заявляет о попытке рейдерского захвата

В Раду имеют шанс пройти шесть партий, лидирует "Батькивщина" – опрос

Гриценко и Тимошенко побеждают своих потенциальных соперников во 2-м туре выборов президента в комбинациях из 4-х претендентов – опрос

За Тимошенко в первом туре выборов президента готовы проголосовать 13,4%, за Зеленского 7,6%, за Порошенко и Гриценко по 7%, за Бойко 6,9% - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА