Больше половины украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и считают, что страна находится под внешним управлением - опрос

Киев. 3 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 51% опрошенных украинцев и 41% поддерживают вступление в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг", компании "Социс" и Украинского института социальных исследований им. А.Яременко.

Так, согласно данным соцопроса, презентованного в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник, если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО, 41,4% украинцев проголосовали бы "за", 36,8% проголосовали бы против такого вступления, 10% ответили, что не принимали бы участия в референдуме, 11,8% затруднились ответить.

Вместе с тем, на вопрос "если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум относительно вступления Украины в Европейский Союз", 51,4% респондентов сказали, что поддержали бы вступление, 29,4% проголосовали бы "против", 9,3% не принимали бы участие в голосовании, 10% затруднились ответить.

Кроме того, 58% опрошенных считают, что на данный момент происходит внешнее управление Украиной, 30% не согласны с таким утверждением, 12% затруднились ответить.

Также 51% респондентов считают, что стоит избавиться от такого внешнего управления, 6% выступают против, 32% затруднились ответить, 11% отказались ответить.

Опрос проводился с 21 по 27 июня 2018 года совместно центром "Социальный мониторинг", компанией "Социс" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко. Исследование охватило всю территорию страны (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым). Всего было опрошено 5030 респондентов в 350 разных населенных пунктах, за исключением областных центров. Погрешность не превышает 1,5%.