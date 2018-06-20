Участники киевской акции за семейные ценности подали 9 жалоб в прокуратуру на действия полиции

Киев. 20 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Представители националистических организаций, пострадавших от действий полиции Киева во время проведения акции за семейные ценности в Киеве 17 июня, подали в прокуратуру 9 жалоб.

Как рассказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду руководитель "Правого сектора" в Киеве Владимир Загазей, активисты расценивают деятельность ЛГБТ-организаций как "оккупацию душ граждан", поэтому свою акцию проводили в виде протеста против "Марша равенства", который состоялся в столице.

"Семья – это основа гражданской безопасности. А деятельность таких организаций направлена против семьи, поэтому составляют угрозу национальной безопасности... Но полиция вела себя агрессивно и не имела права разгонять наш мирный протест", - отметил он.

В свою очередь общественный деятель, представитель организации С14 Андрей Медведько напомнил, что из-за проведения "Марша равенства" в центре столицы в воскресенье были перекрыты многие улицы и несколько станций метро.

"Полиция зверски избила участников акции против марша. У одного участника сломана нога, у девушки – черепно-мозговая травма, пропали личные вещи", - рассказал активист, обвинив в организации избиения руководство патрульной полиции Киева и столичного главка Нацполиции.

А.Медведько напомнил, что в обеспечении порядка были задействованы свыше 5 тыс. правоохранители, из них 2,5 тыс. – военнослужащие Нацгвардии, а также 300 представителей полиции спецназначения.

"Каждому участнику пообещали премию от 500 до 1 тыс. грн. За что эти премии?" – задался вопросом общественный деятель.

Руководитель "Института правозащиты общества" Юрий Ноевый особо подчеркнул, что акция за семейные ценности проходила законно и мирно.

"Мы представляли позицию большинства. Согласно социсследованиям, семейные ценности поддерживают 95% украинцев. Причина, почему мы вышли на эту акцию, в проводимой в стране политике, которая отрицает ряд основоположных документов, в частности Конституцию Украины…", - рассказал он.

Всего, по данным участников пресс-конференции, 17 июня были задержаны 56 участников протеста против "Марша равенства", 20 их них получили телесные повреждения.