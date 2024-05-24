Пресанонси

15:35 24.05.2024

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?"

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(зміни в учасниках, замість Л. Швеця буде І. Туров)

У понеділок, 27 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Ігор Туров (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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ОСТАННЄ

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" Центру Разумкова на тему "Чи потрібна мілітаризація українського суспільства: ставлення громадян"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Другого всеукраїнського рейтингу мистецьких закладів вищої освіти"

До відома: про брифінг сьогодні о 13.00 у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Т. Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста у Києві

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "У Київраді планують заблокувати захист зелених зон"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Кадрові та структурні зміни в українській владі. Що за ними?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тилові силовики проти бізнесу: корупційний тиск продовжується"

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