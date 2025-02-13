Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 17.02.2025

Радикальна зміна зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації. Які подальші сценарії?

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Радикальна зміна зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації. Які подальші сценарії?

У понеділок, 17 лютого, 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Радикальна зміна зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації. Які подальші сценарії?".

Учасники: кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика", ексміністр молоді та спорту України (2014-2019 рр.) Ігор Жданов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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