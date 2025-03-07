Пресанонси

13:00 13.03.2025

Відкриття єдиного RnD-хабу у сфері протимінної діяльності

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У четвер, 13 березня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція на тему "Відкриття єдиного RnD-хабу у сфері протимінної діяльності".

Учасники:

голова правління ГС "Кластер розмінування України" Максим Ткаченко; перший заступник Української національної асоціації з гуманітарного розмінування" Олексій Ботнаренко; голова ГО "Українська асоціація гуманітарного розмінування" Олександр Бортніков; голова правління ГО "Українська асоціація гуманітарного розмінування та відновлення" Анушаван Арутюнян.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 935-91-27 (Світлана).

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