Пресанонси

11:00 28.02.2025

Державне партнерство та інвестиції у відновлення територій. Як залучати українських виробників будівельних матеріалів до процесу відновлення"

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У п’ятницю, 28 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему у "Державне партнерство та інвестиції у відновлення територій. Як залучати українських виробників будівельних матеріалів до процесу відновлення".

Учасники: голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк; заступниця міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Наталія Козловська; уповноважена президента України з безбар’єрності Тетяна Ломакіна; заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Семенець; заступник Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України Наталія Дюжилова; виконавчий директор Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмила Кріпка; директор інженерно-будівельна компанія Rauta, голова ради директорів асоціації "Український центр сталевого будівництва" Андрій Озейчук (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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