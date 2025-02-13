Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:00 18.02.2025

Суспільно-політичні настрої українців

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У вівторок, 18 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться "круглий стіл" на тему  "Суспільно-політичні настрої українців".

Учасники: політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда; політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак; соціолог, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко; засновник БО "Фонд досліджень майбутнього" Роман Ярошенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про скасування пресконференції в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

До відома: про круглий стіл в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" до Міжнародного дня медичної сестри на тему "Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

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До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

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