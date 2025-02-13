У вівторок, 18 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться "круглий стіл" на тему "Суспільно-політичні настрої українців".

Учасники: політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда; політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак; соціолог, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко; засновник БО "Фонд досліджень майбутнього" Роман Ярошенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.