Пресанонси

11:00 04.03.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Забудовники хочуть через суд знищити заказник "Осокорківські луки"

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У вівторок, 4 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Забудовники хочуть через суд знищити заказник "Осокорківські луки". Учасники: голова ГО "Екопарк "Осокорки" Олександр Пилипенко; член ради правління ГО "Екопарк "Осокорки" Наталя Чернишова; юрист ГО "Екопарк "Осокорки" Юлія Рибіцька; юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; юрист, член правління ГО "Сварожичі" Оксана Бургун; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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