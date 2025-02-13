Інтерфакс-Україна
Пресанонси
10:30 17.02.2025

Відновлення під питанням. Що заважає бізнесу долучитись до проєктів відбудови критичної інфраструктури? Погляд Ради бізнес-омбудсмена

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Відновлення під питанням. Що заважає бізнесу долучитись до проєктів відбудови критичної інфраструктури? Погляд Ради бізнес-омбудсмена

У понеділок, 17 лютого, о 10.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Відновлення під питанням. Що заважає бізнесу долучитись до проєктів відбудови критичної інфраструктури? Погляд Ради бізнес-омбудсмена". Запрошені представники бізнес-асоціації Amcham, EBA, ТПП, ФРУ, УСПП, КБУ, СУП.

Учасники: бізнес-омбудсмен Роман Ващук; заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка; генеральний директор Групи компаній "Автострада" Дмитро Троєкуров (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за посиланням https://forms.gle/oMs6LwR5wU6A6KZu6.

 

ОСТАННЄ

До відома: про скасування пресконференції в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

До відома: про круглий стіл в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" до Міжнародного дня медичної сестри на тему "Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мінветеранів хоче вдруге проcувати через Кабмін незаконну постанову про рубку у Мархалівському лісі"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

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