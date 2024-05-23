12:00 27.05.2024

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?"