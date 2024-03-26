До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стан суспільної свідомості на третьому році повномасштабного російського вторгнення: результати моніторингу громадської думки"

У понеділок, 1 квітня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Стан суспільної свідомості на третьому році повномасштабного російського вторгнення: результати моніторингу громадської думки".

Учасники: доктор психологічних наук, старша дослідниця, президентка Асоціації політичних психологів України, в. о. заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Ірина Губеладзе; кандидатка психологічних наук, старша дослідниця, віце-президентка Асоціації політичних психологів України, заступниця директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Світлана Чуніхіна (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 902-76-06.