12:00 06.11.2025
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як українці ставляться до капіталізму?"
У четвер, 6 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Як українці ставляться до капіталізму?".
Учасники: президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Михайло Камчатний (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.