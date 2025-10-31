До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго"

У вівторок, 4 листопада о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго", їх негативний вплив на промисловість та економіку України".

Учасники: президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков; виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак; виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев; віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко; президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій; виконавчий директор Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Людмила Кріпка (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (044) 279-05-25.