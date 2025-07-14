Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 15.07.2025

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна очима американців: виклики сприйняття та стратегії комунікації"

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У вівторок, 15 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія тему "Україна очима американців: виклики сприйняття та стратегії комунікації".

Організатори – Український безпековий клуб, Консервативна Платформа та Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA за сприяння Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Учасники: голова Українського безпекового клубу, ГО "Фонд сприяння демократії" Юрій Гончаренко; координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни, експерт Українського безпекового клубу Олексій Івашин; кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика", ексміністр молоді та спорту України (2014-2019 рр.) Ігор Жданов; директор Департаменту зовнішніх та міжнародних звʼязків Української Церкви Християн Віри Євангельської пастор Юрій Кулакевич; військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).

 

 

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