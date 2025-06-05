Інтерфакс-Україна
Пресанонси
10:00 10.06.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Німецька підтримка українським громадам: старт реєстрацій на фінансування гуманітарних проєктів"

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У вівторок, 10 червня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція щодо програми фінансування для благодійних та громадських організацій в Україні за підтримки МЗС Німеччини на тему "Німецька підтримка українським громадам: старт реєстрацій на фінансування гуманітарних проєктів", яка передбачає надання фінансової підтримки в розмірі від 100 тисяч євро до 800 тисяч євро.

Координатор Програми Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні.

Учасники: директор Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні Олександр Новиков; технічний керівник з питань громадянського суспільства, People in Need Ганна Мєдвєдєва; директорка Національної мережі розвитку локальної філантропії Дар’я Рибальченко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за електроною поштою [email protected], тел. (067) 900-94-95.

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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