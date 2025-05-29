Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 02.06.2025

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"

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До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"
Фото: Vitrina.pl

У понеділок, 2 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України".

Учасники:

кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика", ексміністр молоді та спорту України (2014-2019 рр.) Ігор Жданов;

кандидат наук, політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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