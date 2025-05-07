До відома: про круглий стіл в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" до Міжнародного дня медичної сестри на тему "Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження"

У понеділок, 12 травня, о 14.00 в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл до Міжнародного дня медичної сестри на тему "Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження".

Буде презентовано результати масштабного дослідження щодо умов праці, навантаження, оплати та правового захисту українських медсестер; учасники розкажуть про перевантаження персоналу в лікарнях і відсутність нормативу на кількість пацієнтів на одну медсестру; роботу у зонах бойових дій та складних умовах; емоційне вигорання та низькі заробітні плати; правовий вакуум у захисті медичних працівниць.

Учасники: голова Ради ГО "Медичний рух "Будь як Ми" Оксана Слободяна; авторки дослідження Оксана Дутчак та Олена Ткаліч; юристи, правозахисники Роксолана Лемик та Віталій Дудін (уточнюється); медсестра у зоні бойових дій Ганна Жадан; медсестра екстреної служби Олена Стешенко; медсестра освіти Тетяна Гнатів; медсестра реанімації Софія Цікаленко (уточнюється); практикуючі медсестри з різних регіонів України, активістки ГО "Медичний рух "Будь як Ми" Руслана Мазуренок, Антоніна Шацило, Ольга Лисивець, Лариса Матрашак; модераторка - менеджерка ГО "Медичний рух "Будь як Ми" Юлія Ліпіч-Кочірка (вул. Рейтарська, 8/5А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

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