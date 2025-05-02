До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України"

У середу, 7 травня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; голова УВО (українська військова організація) СПАС-23: засновник дискусійного клубу НЕП Володимир Волков; член ГР партії "Сила нації", політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].