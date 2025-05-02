Інтерфакс-Україна
Пресанонси
13:00 07.05.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України"

1 хв читати

У середу, 7 травня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; голова УВО (українська військова організація) СПАС-23: засновник дискусійного клубу НЕП Володимир Волков; член ГР партії "Сила нації", політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мінветеранів хоче вдруге проcувати через Кабмін незаконну постанову про рубку у Мархалівському лісі"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи залишиться Україна аграрною країною при претензіях Фонду держмайна до земель Національної академії аграрних наук України"

Ставлення українців до країн світу у квітні 2025 року

Чи залишиться Україна аграрною країною при претензіях Фонду держмайна до земель Національної академії аграрних наук України

До відома: про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Що таке перемога України у війні: які очікування у жителів столичного регіону"

Дискусія на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА