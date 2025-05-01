До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій"

У п’ятницю, 2 травня, о 15.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій". Основні теми: перспективи іноземних інвестицій у проєкти з розмінування українських земель; співпраця з українськими організаціями у сфері гуманітарного розмінування; можливості фінансування відновлення інфраструктури на деокупованих територіях; бар’єри для інвесторів і шляхи їх подолання.

Учасники: американський інвестор Арчі Баранофф; експерт з питань розмінування, представник української організації (уточнюється) (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 334-77-19 (Богдан).