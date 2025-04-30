Інтерфакс-Україна
Пресанонси
15:00 01.05.2025

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

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У четвер, 1 травня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки".

Основні теми: блокування ПДВ-накладних ДПС та його вплив на бізнес; протиріччя між політикою Мінекономіки та діями ДПС; загрози учасникам програми "Made in Ukraine" через блокування ПДВ; ефективність роботи БЕБ у боротьбі з ухиленням від сплати податків; шляхи вирішення проблеми та захист прав платників ПДВ.

Учасники: в.о. директора Інституту прикладних систем і технологій Данило Монін; експерт з економічних питань Павел Себастьянович; експерт з економічних питань Юрій Гавриличко; експерт з правових питань, член Антикорупційної ради АРМА Денис Шинкаренко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова за адресою [email protected], (098) 952-00-87 (Дмитро).

 

 

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