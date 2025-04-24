Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 28.04.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

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У понеділок, 28 квітня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Трамп і вакуум світової безпеки". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, експерт Аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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