До відома: про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Що таке перемога України у війні: які очікування у жителів столичного регіону"

У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться зустріч дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Що таке перемога України у війні: які очікування у жителів столичного регіону", буде оприлюднено та обговорено результати соціологічного дослідження. Учасники: модератор дискусії, політолог Олексій Вороненко; керівник соціологічної компанії "Актив груп" Андрій Єременко; заступниця голови Київської обласної ради, доктор філософії Тетяна Семенова; народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту Володимир Крейденко; депутат Київської обласної ради, паралімпієць, меценат, кандидат політологічних наук Олег Іваненко; ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі, доктор історичних наук Віталій Коцур; депутат Вишневої міської ради, підприємець Сергій Гулієв (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Згідно з Протоколом оперативного штабу Ради оборони Київської області №145 від 07.07.2022 року заборонено публічне оприлюднення анонсів масових заходів для забезпечення безпеки учасників.. Акредитація журналістів обов'язкова за телефоном (067) 343-34-44 або адресою електронної пошти [email protected]. Дату та час проведення заходу буде повідомлено акредитованим медіа.