Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:48 17.04.2025

До відома: про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Що таке перемога України у війні: які очікування у жителів столичного регіону"

1 хв читати

У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться зустріч дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Що таке перемога України у війні: які очікування у жителів столичного регіону", буде оприлюднено та обговорено результати соціологічного дослідження. Учасники: модератор дискусії, політолог Олексій Вороненко; керівник соціологічної компанії "Актив груп" Андрій Єременко; заступниця голови Київської обласної ради, доктор філософії Тетяна Семенова; народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту Володимир Крейденко; депутат Київської обласної ради, паралімпієць, меценат, кандидат політологічних наук Олег Іваненко; ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі, доктор історичних наук Віталій Коцур; депутат Вишневої міської ради, підприємець Сергій Гулієв (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Згідно з Протоколом оперативного штабу Ради оборони Київської області №145 від 07.07.2022 року заборонено публічне оприлюднення анонсів масових заходів для забезпечення безпеки учасників.. Акредитація журналістів обов'язкова за телефоном (067) 343-34-44 або адресою електронної пошти [email protected]. Дату та час проведення заходу буде повідомлено акредитованим медіа.

ОСТАННЄ

Дискусія на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив"

Післявоєнна трансформація економіки України. Пропозиції всеукраїнської партії "Сила нації" щодо економічної політики України

Пресконференція на тему "Необхідність реформування мисливської галузі"

Пресконференція за результатами всеукраїнського моніторингу громадської думки "Стан суспільної свідомості на четвертому році повномасштабного російського вторгнення"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перспектива укладення миру. Чи є вона?

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "10 років НАБУ: боротьба з корупцією чи імітація?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Екологи звинувачують Міндовкілля в маніпуляції фактами про захист Мархалівського лісу"

Фінансово-економічний стан водопровідно-каналізаційної галузі

Чи завершується війна?

Відкриття єдиного RnD-хабу у сфері протимінної діяльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА