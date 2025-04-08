Інтерфакс-Україна

Пресанонси

11:00 10.04.2025

Пресконференція на тему "Необхідність реформування мисливської галузі"

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У четвер, 10 квітня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Необхідність реформування мисливської галузі".

В ході пресконференції буде висвітлено питання про відповідальне ловецтво, як запоруку збереження біорізноманіття та відновлення сильних популяцій диких тварин; про економічний розвиток непромислових територій, створення нових робочих місць та сприятливого інвестиційного клімату; про мисливство як вагомий фактор обороноздатності держави та реабілітації ветеранів; про забезпечення біобезпеки громадян, сільськогосподарського бізнесу та домогосподарств.

Учасники: голова правління громадської спілки "Українська рада з ловецтва та збереження тваринного світу" Адріан Прокопенко; військовий розвідник, ветеран, мисливець, співзасновник громадської організації "Душа мисливця" Михайло Крупеня "Скіф"; лікар ветеринарної медицини, міжнародний експерт з біобезпеки Олександр Рєвнівцев; засновник мисливського господарства "Тустань" та ферми-ранчо з розведення диких парнокопитних Руслан Козир; докторант Празького природничого університету (Czech University of Life Sciences Prague), член української Національної делегації до Ради СІС (The International Council for Game and Wildlife Conservation), мисливствознавець Анастасія Матвієнко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 693-03-21 та електронною поштою [email protected].

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