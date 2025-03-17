Інтерфакс-Україна

Пресанонси

12:00 20.03.2025

Фінансово-економічний стан водопровідно-каналізаційної галузі

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У четвер, 20 березня, об 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Фінансово-економічний стан водопровідно-каналізаційної галузі". 

Учасники:  президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький; директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь; генеральний директор ТОВ "Білоцерківвода" Тетяна Бойко; заступниця директора КП "Чернігівводоканал" Наталя Музиченко; представник КП "Харківводоканал" Яна Хайло; начальник інформаційного управління ПрАТ "АК "Київводоканал" Оксана Стан; директор з інформаційної політики Асоціації "Укрводоканалекологія" Вікторія Яковлєва. Запрошені представники Міністерства розвитку громад та території України, НКРКП, народні депутати.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (067) 656-06-80 (Вікторія).

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