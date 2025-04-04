Інтерфакс-Україна

Пресанонси

12:00 09.04.2025

Пресконференція за результатами всеукраїнського моніторингу громадської думки "Стан суспільної свідомості на четвертому році повномасштабного російського вторгнення"

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У середу, 9 квітня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція за результатами всеукраїнського моніторингу громадської думки "Стан суспільної свідомості на четвертому році повномасштабного російського вторгнення".

Учасники: директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України Микола Слюсаревський, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, віце-президент Асоціації політичної психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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