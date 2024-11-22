До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Зовнішня політика України: здобутки, виклики, пріоритети"

У п'ятницю, 29 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція на тему "Зовнішня політика України: здобутки, виклики, пріоритети" за результатами експертного опитування, проведеного Центром Разумкова та Громадською радою при МЗС України за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя з 11 по 15 листопада 2024 року.

Учасники:

Андрій Биченко — директор соціологічної служби Центру Разумкова,

Ігор Жданов — керівник Фонду «Відкрита політика», екс-міністр молоді і спорту України (2014–2019 рр.),

Михайло Пашков — співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова,

Сергій Джердж — керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.