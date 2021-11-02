"Евросолидарность" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах – Герасимов

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил, что фракции "Евросолидарность" и "Голос" собрали необходимое количество подписей для внеочередной сессии парламента, чтобы срочно рассмотреть законопроект об установлении в больницах кислородных станций, сообщается на сайте "Евросолидарности" во вторник.

"Как вы знаете, сегодня ситуация с кислородом в больницах критическая. Мы слышим это от врачей, мы видим заголовки газет почти каждый день. А власти одновременно говорят нам, что проблем вроде бы нет. И это очень странно слышно от них, будто они живут в другом мире", – сказал Герасимов на брифинге в парламенте.

Он подчеркнул, что именно по инициативе оппозиции сейчас собрано 155 подписей народных депутатов с требованием срочно созвать внеочередное заседание и принять законопроект 5460 об кислородных станциях.

"Также хочу сообщить, что сейчас оппозицией - "Европейской солидарностью", "Голосом" - будет инициирована срочная встреча у спикера Верховной Рады для того, чтобы этот законопроект был принят в течение часов, а не месяцев, как они это делали", - подчеркнул сопредседатель фракции.

Народная депутат из фракции "Голос" Инна Совсун призвала монобольшинство поддержать критически необходимый для страны законопроект. "Я очень надеюсь, что сейчас, несмотря ни на что, "Слуги народа" проголосуют за этот законопроект и выделят те средства, которые нужны для того, чтобы больницах был кислород", – отметила она.

В начале пленарной недели лидер "Евросолидарности", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами. "Евросолидарность" и "Голос" получили подписные листы для созыва внеочередной сессии для немедленного принятия законопроекта №5460 для снабженных всех регионов дополнительными кислородными подстанциями. Выяснилось, что с июля бюджетный комитет не смог рассмотреть этот законопроект во 2-м чтении.

Проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года. Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции. Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.