"Голос" предлагает пути решения проблемы трудовой миграции в Украине

Лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык, заявляет, что предложенный ею законопроект предлагает путь решения проблемы трудовой миграции в Украине.

«Государство должно выступить с последовательной и системной программой поддержки экономики, не усугублять уже созданные коронавирусом вызовы, а также понимать, что без поддержки людей дела экономическое развитие будет заблокировано. План поддержки бизнеса предусматривает, на мой взгляд, несколько обязательных шагов. Я зарегистрировала законопроект, перенаправляющий 10 млрд гривен для поддержки бизнесов (речь идет о законопроекте №6052-2, который предусматривает перенаправление средств на Фонд развития предпринимательства, который выдает кредиты для поддержки малого и среднего бизнеса – ИФ). Этого хватит, чтобы предоставить финансирование тем, чье дело может не пережить локдаун», – цитирует Рудык пресс-служба политсилы.

Вместе с тем она напомнила, что законопроект «Голоса» №5132, зарегистрированный еще весной, предусматривает продление моратория на проверки предпринимателей, «ведь проверки – элемент давления на бизнес, который не приносит дополнительные средства в бюджет, подчеркнула лидер партии».

По мнению парламентария, также необходимо освободить от ЕСВ предприятия и предпринимателей, вынужденных ограничить свою работу во время локдаунов. И во избежание какой-либо дискриминации, убеждена Рудык, эта норма должна распространяться на всех, кого касаются правительственные ограничения.

«Также необходимо остановить попытки «фискальных террористов» принять вымогательский и откровенно вредный для украинцев законопроект №5600. Еще летом мы зарегистрировали альтернативный законопроект №5600-1, гарантирующий равные налоговые правила для всех и отменяющий налоговые льготы для олигархического бизнеса и монополий. Мы призываем снизить налоги на доходы физических лиц и единый социальный взнос. Выступаем за понижение налога на труд с 41,5% до 35%. Потеряет ли от этого бюджет? Нет. Потому выход из тени заработной платы позволяет компенсировать все возможные потери», – считает политик.

Кроме того, перевыполнение доходной части бюджета, по ее словам, уже сейчас позволяет без потерь снижать налоговую нагрузку, а не увеличивать ее. «Только поддержка людей дела позволит нам не только преодолеть последствия коронавируса, но и сформирует фундамент долгосрочного экономического развития и высокого уровня жизни украинцев, подытожила лидер партии», – добавила Рудык.