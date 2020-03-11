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21:16 11.03.2020

Партия "Голос" избрала новым главой нардепа Киру Рудик

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Партия "Голос" избрала новым главой нардепа Киру Рудик

Партия "Голос" провела съезд и избрала своим председателем народного депутата от политсилы Киру Рудик, заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", - заявил Вакарчук в среду на съезде партии.

Причиной такого выбора в политсиле называют управленческий опыт Рудик.

"Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами", - сказал лидер "Голоса".

Святослав Вакарчук добавил, что остаётся в партии и продолжит работу над ее развитием.

"А я как лидер буду продолжать развивать партию... Эта миссия политического провайдерства и является моим форматом в украинском политикуме. Я всегда делал это искренне и громко. И буду продолжать это делать. Это и есть личный формат Святослава Вакарчука", - сказал политик.

Теги: #голос #съезд #кира_рудык
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