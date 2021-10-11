Политика

15:08 11.10.2021

Этот парламент мог бы стать самым реформаторским в истории, но монобольшинство выбрало беспредел - нардеп Рудык

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Этот парламент мог бы стать самым реформаторским в истории, но монобольшинство выбрало беспредел - нардеп Рудык

Парламент девятого созыва имеет сразу несколько выдающихся отличий от предыдущих: именно в этом парламенте сформировано первое в истории монобольшинство, соответственно, в руках власти сконцентрированы наибольшие возможности изменить страну, но эти возможности используются исключительно безответственно, считает председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Сегодня парламент не является драйвером реформ, а выступает ярким примером узурпации власти и осквернения парламентаризма. Отставка Дмитрия Разумкова и назначения максимально удобного и лояльного к Офису президента спикера доказывает, что власть не собирается отступать от своей концепции "лояльность важнее профессионализма". Привлекать к работе профессионалов в монобольшинстве, похоже, не принято, важнее строить максимально лояльную систему для содержания и приумножения власти. И мы можем констатировать, что этот тренд закрепляется", - цитирует Рудык пресс-служба "Голоса".

По ее мнению, никакого прорыва от нового спикера ожидать не приходится, ведь законодательные инициативы зависят от депутатов, а не от председателя ВР. И главная проблема в том, отметила Рудык, что реальные реформаторские законопроекты в этой Раде в основном инициирует именно оппозиция, что демонстрирует реальный уровень готовности большинства и Офиса президента к реформам и изменениям.

"А власти сейчас, действительно, совсем не до реформ. Им нужно что-то делать с позорным "расследованием" по "вагнеровцам", с оффшорами и постоянными коррупционными скандалами. Думать стратегически у власти нет времени", - подчеркнула парламентарий.

"Но проблема действующей власти в том, что страна нуждается именно в ответственности и прагматизме, и в первую очередь - от людей, которые сконцентрировали в своих руках все рычаги политического влияния и государственной власти. И обещали применять их для реальных изменений, а по факту - приумножают позорные старые политические традиции", - добавила лидер "Голоса".

Теги: #кира_рудык
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