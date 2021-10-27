Украина должна в 10 раз быстрее противодействовать COVID-19 – нардеп Рудык

Украине следует в десять раз ускорить все меры по противодействию коронавирусной болезни COVID-19, считает лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Все, что сейчас происходит в борьбе с COVID-19, должно быть в десять раз быстрее. Это реальный темп, который нам нужно выдерживать, чтобы в следующем году у нас был шанс побороть COVID-19. Я и фракция "Голос" были одними из очень активных инициаторов отставки господина Степанова, и у нас было много надежд на господина Ляшко (министр здравоохранения Виктор Ляшко – ИФ). Но пока другие страны запустили системную работу с вакцинацией и даже выходят из этого процесса, у нас конца не видно", – цитирует ее пресс-служба партии "Голос".

Кроме того, по словам Рудык, власть не то что не имеет стратегии борьбы с новой волной пандемии, а начинает дистанцироваться от процесса борьбы с COVID-19.

"Больше всего меня волнует то, что ни у господина Ляшко, ни у премьера, который вообще, мне кажется, дистанцировался от вопроса COVID-19, нет ответа на то, какие должны быть шаги для того, чтобы у нас был виден конец эпидемии", – подчеркивает лидер партии "Голос".