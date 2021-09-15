Определять список "олигархов" должна комиссия независимых экспертов, в частности международников, а не СНБО – лидер "Голоса"

Депутатская фракция "Голос" подала большое количество поправок к президентскому законопроекту о деолигархизации (№5599), одна их которых касается замены органа, уполномоченного определять перечень "олигархов", – с Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на комиссию независимых экспертов, сообщила лидер одноименной политической партии, народный депутат Кира Рудык.

"Мы не поддерживали этот законопроект в первом чтении. Подали большое количество поправок и не будем его поддерживать в том виде, в котором он сейчас. Одно из наших предложений – замена органа, который определяет, кто олигарх, а кто – нет. Чтобы это была не СНБО, а комиссия независимых экспертов, в частности, международников. А в целом, самая большая проблема действующей власти, кроме отсутствия стратегии, это попытка делать все в "ручном" режиме, по указанию "сверху", – это абсолютно ложный путь", – цитирует Рудык пресс-служба политсилы.

Она подчеркнула, что украинская экономика не сможет оздоровиться, пока она скованна монополиями, но так называемый антиолигархический законопроект власти точно не решит этой проблемы. По убеждению Рудык, необходимо всего лишь обеспечить работу органов, в компетенцию которых входит противодействие олигархату, как это работает во всем мире.

Политик считает, что для эффективной деолигархизации у Украины есть все инструменты – не хватает только политической воли. По ее мнению, Антимонопольный комитет должен просто делать свою работу, а также необходимо довести до успешного завершения судебную реформу и реформу корпоративного управления и изменить налоговое законодательство, – все эти шаги описаны в антиолигархического пакете "Голоса".

"Кого бы ни назвали олигархом, как бы ни осуждали, если при этом состояние можно спокойно восстановить в коррумпированных судах – все напрасно. Так же не секрет, что кроме ренты, олигархи получают доходы за счет государственных предприятий. Это такие "кормушки", которые существуют очень давно и кормят конкретных людей. Реформа государственного корпоративного управления – это тот шаг, который сможет эти "кормушки" прикрыть. Налоги должны платить крупные компании, которые сейчас этого избегают", – отметила Рудык.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что определять перечень лиц, имеющих чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), должна специально созданная комиссия при Национальном агентстве по предупреждению коррупции, а не СНБО, как это предлагает президентский законопроект о деолигархизации.