Рудык: нам не нужны реформы ради реформ, МВФ или США, реформы нужны ради украинцев, чтобы каждый мог больше зарабатывать

Лидер партии "Голос" Кира Рудык подчеркивает, что в Украине у каждой новой власти отсутствует стратегия преодоления кризисных явлений, и сейчас самое время определиться с приоритетами и действовать последовательно.

"Базовая проблема государства - экономическая слабость. При том, что по природным и человеческими ресурсами Украина вполне может рассчитывать на лидерство центральной Европы, мы имеем одну из самых слабых экономик. Большинство государственных учреждений остаются советскими, а экономика под контролем ряда олигархов. Именно поэтому десятки тысяч людей ежегодно просто покидают страну. Госстат оценивает количество трудовых мигрантов в 1,3 млн человек, а эксперты - от 2 до 4 млн. Только за последние 10 лет в стране стало на 70% меньше молодых ученых - а это уже катастрофа", - приводит слова депутата пресс-служба партии.

Рудык отметила, что с 2009 года экономика фактически "стояла на месте", а катастрофические 2014-2015 гг. были сильным ударом, но и государство для обеспечения экономического прорыва ничего не сделало.

В политсиле считают, что экономические успехи в стране за последние 20 лет есть только в трех секторах: аграрном, IT и сфере услуг, а технологическая промышленность "фактически мертва",.

"Государство должно сосредоточиться на создании условий для того, чтобы каждый мог заработать деньги, мог реализовать себя, мог планировать будущее своих детей в Украине без страха за их жизнь и возможности. Нам не нужны реформы ради реформ, нам не нужны реформы ради МВФ или Соединенных Штатов, Реформы нужны ради украинцев - чтобы каждый мог больше зарабатывать, чувствовать себя в безопасности и иметь все возможности для самореализации. Так, со многими шагами мы опоздали на 20-30 лет… Главное, что должны сделать - определить приоритеты", - отметила Рудык.

Она убеждена, что фундамент развития государства - это три системных шага: нивелирование олигархического влияния на экономику; снижение налогового и бюрократического давления на тех, кто зарабатывает - наемных работников и предпринимателей; приоритезация бюджета - должны тратить деньги на то, что дает долгосрочный результат - образование, науку и энергосбережения.

В политсиле добавили, что "Голос" уже подал антиолигархический пакет, который способен искоренить влияние олигархов на экономику, также команда предложила снизить налоги на труд с 41,5% до 35%, что позволит вывести из тени значительную часть зарплат.

Также в "Голосе" убеждены, что часть денег от МВФ и от перевыполнения плана по таможне нужно направить на поддержку предприятий и их работников, страдающих от последствий пандемии.

"Мы понимаем, что успех государства лежит через развитие инновационной экономики и стимулирования личной инициативы граждан, что создают предприятия, зарабатывают деньги, строят экономику. Именно поэтому мы снова говорим о либеральном пути - сделать все, чтобы упростить жизнь людей и бизнеса. У нас, как у общества, многие задачи - победить Россию и освободить оккупированные территории, построить динамическую современную экономику, сделать страну комфортной для украинцев, стать частью евроатлантической семьи. И это требует от нас действительно концентрации на главном и тяжелого труда. И сейчас самое время определиться с приоритетами", - подчеркнула Рудык.