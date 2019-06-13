Экономика

14:19 13.06.2019

Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

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Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что дешевое длинное финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией, тогда как первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов считает это нецелесообразным.

"Я противник дотаций. Создайте нам условия и плавные переходы. Мы готовы к конкуренции, но только на равных условиях. Направьте средства вместо дотаций на проценты. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%. Дайте нам те стимулы, которые есть в других странах. Глобализация мира неизбежна, но давайте поменяем стратегию отстранения политики от реальной экономики", – сказал Бахматюк в ходе дискуссии на тему роста трудовой миграции, организованной Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг.

В свою очередь замглавы МЭРТ считает дешевое финансирование со стороны государства нецелесообразным.

"Я категорически не соглашаюсь, что государство может обеспечить какие-то дешевые средства. Государство обеспечивало много лет дешевые ресурсы, теперь у нас 60% кредитного портфеля в банках не обслуживается. Кто-то этот дешевый ресурс получил, но он почему-то не пошел в ощутимый рост ВВП. Ресурс будет такой, который обеспечивается комбинацией рисков и возможностей в Украине. Если банки не могут взыскать с заемщиков кредиты, если через суды можно выводить залог, будем иметь то, что есть. Хороший заемщик будет платить и за себя, и за того парня", – сказал Нефьодов.

В то же время он отметил, что государство может и должно поддерживать малый и средний бизнес, в том числе аграрный, однако сама идея протекционизма в Украине "довольно странная", поскольку развитые страны могут предоставить своим производителям намного большую поддержку.

"В нашей ситуации очень выгодный открытый рынок и глобализация", – считает Нефьодов.

Олег Бахматюк в свою очередь заявил, что некоторые отрасли аграрного бизнеса являются скорее убыточными социальными проектами, и без господдержки бизнес будет вынужден их поэтапно закрывать.

Бизнесмен отметил, что штат сотрудников его агрохолдинга в последние годы сократился с 32 тыс. до 27 тыс. чел, что отчасти связано с оптимизацией, отчасти – с эмиграцией, средняя зарплата в холдинге за последние два года выросла на 90%.

"Мы столкнулись с тем, что теряем ядро компании – это люди со специализированным техническим образованием (механизаторы, комбайнеры и др.), которые легко адаптируются к среде той же Польши", – сказал Бахматюк.

Он добавил, что ситуация будет усложняться без экономического развития и лоббизма украинской продукции на внешних рынках.

По мнению Нефьодова, важным фактором для сдерживания миграции является социальная инфраструктура – дороги, медицина, образование, безопасность.

"Мы можем достичь лучших показателей благодаря перераспределению ресурсов в рамках децентрализации. Мы двигаемся в правильном направлении, однако это займет долгое время. Второй фактор – это вопрос безопасности и доверия (к власти и суду – ИФ). В этом у нас есть "узкое место", – сказал Нефьодов.

Согласно опросу "Барометр счастья", проведенному ЕБА, уровень счастья вырос до 2,61 из 5 баллов (+0,14 пунктов к прошлогоднему показателю). Больше всего респонденты обеспокоены безопасностью (2,11 из 5), экологией (2,2), правами человека, охраной здоровья (по 2,39) и уровнем доходов (2,51). Наивысше они оценили социальную жизнь и досуг (3,24) и текущую работу (3,32).

В опросе приняло участие 1118 человек, 80% из которых проживают в Киеве, в основном они являются офисными сотрудниками возрастом 26-40 лет.

Теги: #трудовая_миграция #мнение #кредит #украина #нефьодов #бахматюк
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