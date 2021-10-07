Политика

18:28 07.10.2021

Лашет собирается покинуть пост главы ХДС

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Лашет собирается покинуть пост главы ХДС

Глава немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет, которого считали преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, собирается покинуть пост главы ХДС, сообщает телеканал Welt со ссылкой на источники на заседании фракции ХДС.

По информации телеканала, Лашет косвенно высказал такое намерение, другие подробности не приводятся.

Партия Меркель ХДС во главе с Лашетом проиграла Социал-демократической партии Германии СДПГ на парламентских выборах 26 сентября.

Теги: #лашет #хдс
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